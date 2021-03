Brezplačna mobilna aplikacija za pomoč prvošolčkom pri branju

Nova Gorica, 12. marca - Z vrnitvijo otrok v šole so se pokazale težave zadnjih mesecev. Da bi pomagali reševati ta problem, so v startup podjetju Hopalai razvili novo brezplačno aplikacijo za prve bralne korake Kobi TO!. Mobilna aplikacija šolarjem omogoča vadbo enostavnih besed, njihovo izgovorjavo in vezavo, so sporočili iz Primorskega tehnološkega parka.