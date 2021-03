Po odkritju večje količine konoplje na območju Litije osumljenca v priporu

Litija/Novo mesto, 12. marca - V priporu sta po odločitvi preiskovalnega sodnika pristala moška, stara 29 in 39 let, med drugim osumljena kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Policisti so na območju Litije med hišno preiskavo nepremičnin v lasti 29-letnika z območja Brežic zasegli večjo količino prepovedane konoplje, na črnem trgu vredne več kot 300.000 evrov.