Interpelacija ministrice Kustečeve najverjetneje ne bo uspela

pripravila Aleš Kocjan in Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 14. marca - Državni zbor bo v ponedeljek na izredni seji odločal o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo v DZ vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Kot kažejo napovedi, bo ministrica interpelacijo najverjetneje prestala. Za razpravo je predvidenih nekaj manj kot 16 ur.