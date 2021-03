LTH Castings namerava do 2030 postati podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom

Škofja Loka/Ljubljana, 13. marca - V LTH Castings sistematično gradijo in krepijo svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja, ki je pomemben del njihove poslovne strategije. Kot so sporočili iz škofjeloškega podjetja, so si pri skrbi za ohranjanje okolja zastavili cilj, da do leta 2030 postanejo podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom.