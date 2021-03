Radko Komadina imenovan za v. d. strokovnega direktorja celjske bolnišnice

Celje, 11. marca - Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje je na današnji seji na mesto vršilca dolžnosti strokovnega direktorja celjske bolnišnice imenoval Radka Komadino, so sporočili iz bolnišnice. Komadina bo to funkcijo opravljal do imenovanja strokovnega direktorja bolnišnice, vendar največ eno leto.