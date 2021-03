Na območju mariborske policijske uprave preiskave s področja organizirane kriminalitete

Maribor, 11. marca - Na mariborski policijski upravi so danes potrdili, da so kriminalisti in policisti v sredo popoldne in zvečer na njihovem območju izvajali zaključne aktivnosti dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete. Po poročanju časnika Večer so preiskovali nočni klub v Šentilju, domnevno zaradi trgovine z ljudmi.