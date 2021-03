EU mehanizem za nadzor izvoza cepiv podaljšala do konca junija

Bruselj, 11. marca - V Evropski komisiji so danes sporočili, da so veljavnost mehanizma za nadzor izvoza cepiv, ki je bila sprva predvidena do petka, podaljšali do konca junija. Kot razlog so navedli zamude pri dobavi cepiv EU. Doslej so odobrili 249 prijav izvoza v 31 držav, le eno so zavrnili - izvoz cepiva AstraZenece iz Italije v Avstralijo.