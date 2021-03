Vlada imenovala pet članov sveta Slovenske filharmonije

Ljubljana, 11. marca - Vlada je v svet javnega zavoda Slovenska filharmonija imenovala Lovrenca Blaža Arniča, Roberta Lična, Janija Šalamona, Vesno Fašink in Igorja Teršarja. Imenovala jih je kot predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje sveta, so sporočili po seji vlade.