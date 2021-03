V Levici za dvig prispevne stopnje delodajalcev

Ljubljana, 11. marca - V Levici se zavzemajo za dvig najnižjih pokojnin in zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo. Da bi bilo za to dovolj sredstev, s predlogom novele zakona o prispevkih za socialno varnost predlagajo višjo prispevno stopnjo delodajalcev, ki bi od leta 2022 do leta 2025 zagotovil dodatnih 560 milijonov evrov za javno pokojninsko blagajno.