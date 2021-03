Mineva 15 let od ustanovitve Prometno-informacijskega centra

Ljubljana, 14. marca - V ponedeljek bo minilo 15 let od ustanovitve Prometno-informacijskega centra, ki sta ga leta 2006 skupaj ustanovila Dars in takratna direkcija za ceste, zdaj direkcija za infrastrukturo. Center zagotavlja enotno in enovito raven informacij o stanju in prometu na vseh državnih cestah v Sloveniji, v 15 letih pa je poročal o več kot 480.000 dogodkih.