Nemška industrijska podjetja lani manj vlagala v raziskave in razvoj

München, 13. marca - Nemška industrijska podjetja so v letu 2020, ki ga je zaznamovala globalna pandemija covida-19, manj vlagala v raziskave in razvoj, kaže raziskava münchenskega inštituta Ifo. Izdatki so upadli na 3,2 odstotka prihodkov od prodaje, potem ko so bili v letih od 2016 do 2019 povprečno pri 3,5 odstotka.