Kryenbühl po dobrih šestih tednih od padca spet na snegu

Zürich, 11. marca - Švicarski alpski smučar Urs Kryenbühl je le šest tednov in pol po hudem padcu na smuku za svetovni pokal v Kitzbühlu spet na snegu. Po operaciji kolena in rehabilitaciji se sicer še ni priključil treningom švicarske reprezentance, za zdaj je v domačem Drüsbergu le prosto smučal, a že to mu, kot je sporočil prek družbenih omrežij, veliko pomeni.