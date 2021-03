Mineva sto let od rojstva utemeljitelja tanga nueva Astorja Piazzolle

Mar del Plata, 11. marca - Pred 100 leti se je v Argentini rodil znameniti skladatelj in harmonikar Astor Piazzola, utemeljitelj glasbenega sloga tango nuevo. To je glasba, ki izžareva globoko strast, napetost, dramo in v kateri je čutiti ritem velemesta, dušo Buenos Airesa in njegovih ljudi. Izvajajo jo na koncertnih odrih, pa tudi po nočnih klubih, saj je primerna za ples.