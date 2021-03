ZN: Zelenim naložbam namenjenih manj kot petina sredstev za okrevanje po pandemiji

Pariz, 10. marca - Le 18 odstotkov sredstev, ki so jih vlade namenile gospodarskemu okrevanju po pandemiji covida-19, je mogoče obravnavati kot zelene naložbe, so danes opozorili v Programu Združenih narodov za okolje (UNEP). To je po njihovih besedah bistveno premalo za uresničitev zelenega okrevanja, povzema francoska tiskovna agencija AFP.