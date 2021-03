Sindikati in združenja pozvali k reševanju glasbene industrije pri avtorskih pravicah

Ljubljana, 10. marca - Trije sindikati in tri združenja so danes vlado, ministre, državne sekretarje, vodje poslanskih skupin in druge odločevalce pozvali k reševanju glasbene industrije na področju avtorskih pravic. Predlagali so, da bi deveti protikoronski paket vseboval začasni ukrep, po katerem bi zagotovili sredstva za izpad prihodkov kolektivnih organizacij.