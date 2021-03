Po oceni društva novinarjev se napadi na medije le še stopnjujejo

Ljubljana, 10. marca - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ob današnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta o svobodi medijev v Sloveniji, na Poljskem in Madžarskem ugotavljajo, da se dinamika, intenziteta in brutalnost napadov na medije le še stopnjujejo. Poziv premierja Janeza Janše k odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča so ocenili kot nedopusten pritisk.