Za plačilne storitve Slovenci v povprečju namenijo 70 evrov letno

Ljubljana, 10. marca - Tipični komitent slovenske banke ali hranilnice za paket storitev v povprečju nameni 70,47 evra letno, pri čemer je razpon med najcenejšo in najdražjo banko zelo velik, ugotavljajo v Banki Slovenije. Dodali so, da banke opuščajo ponudbo posamičnih plačilnih storitev in prehajajo na paketno ponudbo.