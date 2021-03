Adidas lani z 78-odstotnim padcem čistega dobička

Frankfurt, 10. marca - Nemški proizvajalec športne opreme in oblačil Adidas je lani ustvaril 432 milijonov evrov čistega dobička, kar je 78 odstotkov manj kot v letu 2019. Padec dobička so v Adidasu pripisali pandemiji covida-19 in številnim zaprtim trgovinam po svetu, vendar pa so ob objavi poslovnih rezultatov napovedali, da letos pričakujejo močno okrevanje.