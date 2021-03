Sindikat novinarjev opozarja na nesprejemljiv poskus kadrovanja Janše na STA

Ljubljana, 9. marca - V Sindikatu novinarjev Slovenije poziv predsednika vlade Janše k odstopu direktorja STA Veselinoviča vidijo kot nepooblaščen in nezakonit poseg v uredniško avtonomijo javnega informacijskega servisa. Kot so zapisali, premier s tem "nezakonito zlorablja pristojnosti in pooblastila izvršne veje oblasti". Zaposlenim in vodstvu STA so izrazili podporo.