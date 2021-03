V projektu samooskrbe v Prlekiji tudi prostovoljca iz Italije

Murska Sobota, 10. marca - Mladinski center Prlekije s Spodnjega Kamenščaka je bil uspešen na razpisu Evropske solidarnostne enote in prek Zavoda Movit prejel sredstva za projekt Mladi in samooskrba. V okviru projekta bosta pri pridelavi lastne hrane in številnih drugih dejavnostih sodelovala tudi prostovoljca iz Italije, ki bosta šest mesecev preživela v Prlekiji.