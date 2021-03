Novogoriško društvo slepih in slabovidnih pridobilo večletno sofinanciranje programa rehabilitacije

Nova Gorica, 9. marca - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica je na razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobilo večletno sofinanciranje programa rehabilitacije kasneje oslepelih in slabovidnih oseb na osebnem nivoju. Program so začeli izvajati leta 2008 s finančno podporo vseh Lions klubov Severne Primorske.