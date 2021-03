Spar zavetiščem za živali podaril hrano v vrednosti 10.000 evrov

Ljubljana, 9. marca - Spar Slovenija je osmim slovenskim zavetiščem podaril dve toni pasje in mačje hrane ter priboljškov v vrednosti 10.000 evrov. Donacijo so dobila zavetišča Ljubljana, Horjul, Maribor in Brežice ter Obalno zavetišče, Mačja hiša v Celju, Mestni mačjak v Kranju in zavetišče Turk, so sporočili s podjetja.