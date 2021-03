Ljubljana, 8. marca - Ob mednarodnem dnevu žensk je Društvo novinarjev Slovenije organiziralo spletni pogovor o položaju novinark v družbi. Udeleženke so izpostavile, da so spletnim napadom bistveno bolj izpostavljene novinarke kot novinarji. Napadi na novinarke so bolj osebni, vulgarni in seksistični ter imajo večinoma spolno konotacijo, ki je včasih tudi skrita.