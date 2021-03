Predlog zakona tudi o oddajanju sob prek Airbnb

Ljubljana, 8. marca - Gospodarsko ministrstvo je v javno razpravo podalo osnutek predloga novega zakona o gostinstvu. Spremembe so potrebne zlasti zaradi trendov razvoja na področju nastanitvenih obratov - v zadnjih letih je denimo razmah doživelo oddajanje hiš in stanovanj prek platform, kot je Airbnb, pa tudi glamping in druge oblike bivanja v naravi.