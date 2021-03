Krajani Šmartnega na Pohorju za gradnjo vetrne elektrarne v Kalšah

Slovenska Bistrica, 8. marca - Krajani Šmartnega na Pohorju v občini Slovenska Bistrica so na referendumu zavrnili zahtevo skupine volivcev, da občina razveljavi že izdano soglasje za gradnjo male vetrne elektrarne v Kalšah. Proti razveljavitvi soglasja in s tem za postavitev elektrarne je glasovalo 225 krajanov, 203 pa so projektu nasprotovali, so za STA pojasnili na občini.