V eksplozijah v Ekvatorialni Gvineji številni mrtvi in več sto poškodovanih

Bata, 8. marca - V več eksplozijah, ki so v nedeljo odjeknile v vojaškem oporišču v mestu Bata v Ekvatorialni Gvineji, je umrlo najmanj 20 ljudi, 600 je poškodovanih. Predsednik države Teodoro Obiang Nguema je sporočil, da je razlog za eksplozije, v katerih so poškodovane skoraj vse stavbe v mestu, "malomarnost in nepazljivost", poročajo tuje tiskovne agencije.