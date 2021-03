V Paragvaju protesti zaradi vladnega spoprijemanja s covidom-19

Asuncion, 6. marca - V Paragvaju je v petek zvečer prišlo do spopadov med policisti in protestniki, ki so nezadovoljni z načinom, kako se njihova vlada sooča z epidemijo covida-19. Policisti so proti protestnikom uporabili solzivec in gumijaste naboje. Okoli 20 ljudi je bilo ranjenih. Razdejanih je več trgovin, zagoreli so tudi avtomobili.