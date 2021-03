Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta tokrat tudi o grožnjah svobodi medijev v Sloveniji

piše Jasna Vrečko

Bruselj/Ljubljana, 8. marca - Za slovensko javnost bo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta tokrat zanimiva predvsem razprava o ogrožanju medijske svobode na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji. Zasedanje se sicer začenja z obeležitvijo dneva žensk, na agendi pa so med drugim še nova programa za zdravje in naložbe ter podpis izjave o konferenci o prihodnosti Evrope.