Zavarovalnice lahko ob izpolnitvi pogojev izplačajo dividende

Ljubljana, 5. marca - Agencija za zavarovalni nadzor je na zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe naslovila dopis, v katerem zaradi negotovih razmer, povezanih z novim koronavirusom, od njih pričakuje, da do konca septembra zadržijo izplačilo dividend in ne prevzemajo nepreklicnih zavez za njihovo izplačilo. Vendar agencija dopušča izjeme.