Na AVP v štirih urah zabeležili 2184 nepripetih voznikov

Ljubljana, 7. marca - Neuporaba pasu ostaja problem, kažejo tudi rezultati terenske raziskave z opazovanjem, ki so jo izvedli na agenciji za varnost prometa (AVP). V časovnem intervalu štirih ur so zabeležili 2184 nepripetih voznikov. Zjutraj so opazili 1247 kršiteljev, popoldne pa 937. Največ kršiteljev je bilo v Kopru. Po deležu kršiteljev pa prednjači Ptuj.