Na Selu pri Bledu zanikajo nedovoljen poseg v naravo

Bled, 5. marca - Potem ko sta blejski okoljevarstveni društvi opozorili na poseg na območju mrtvice Save Bohinjke pod vasjo Selo pri Bledu, so vaščani Sela danes za STA zanikali, da bi šlo za nedovoljen poseg v naravno okolje. Kot so pojasnili, je lastnik zemljišča izvedel enostavno agromelioracijo z namenom izboljšanja zemlje in olepšanja krajine.