Tedenski pregled - Slovenija od 5. do 11. 3.

Ljubljana, 12. marca - Ob naraščanju opozoril glede svobode medijev v Sloveniji je o tem razpravljal Evropski parlament, a se pritiski na medije nadaljujejo. V šolske klopi so se po skoraj petih mesecih vrnili še ostali dijaki. Karl Erjavec je odstopil s čela DeSUS in zapustil stranko. Zaradi nepravilnosti glede Teša 6 je prišlo do 260-milijonske poravnave.