K-popovci BTS najbolje prodajani glasbeniki v 2020

London, 5. marca - Južnokorejska fantovska K-pop skupina BTS je po podatkih Mednarodne zveze fonografske industrije (IFPI) obveljala za najbolje prodajanega glasbenega izvajalca v letu 2020, poroča britanski BBC. Skupina je lani izdala dva albuma, ki sta zasedla vrhove glasbenih lestvic - Map of the Soul: 7 in Be ter s prvega mesta izpodrinila Taylor Swift.