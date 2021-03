Mediji: Marino Portorož naj bi kupili Japonci

Portorož, 5. marca - Družba Terme Čatež naj bi Marino Portorož prodala japonskim kupcem, danes poročata časnika Delo in Primorske novice. Pri tem Delo navaja, da gre za investicijske sklade iz Japonske in da cena ne presega 15 milijonov evrov, Primorske novice pa, da naj bi bil kupec japonska multinacionalka in da naj bi cena znašala 16 milijonov evrov.