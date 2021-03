V Kapsuli razstava Vzporedna literatura s knjigami umetnikov

Ljubljana, 5. marca - Projektni prostor Kapsula Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. na razstavi Vzporedni svetovi predstavlja knjige umetnikov. Podpisujejo jih Jan Dirk van der Burg in Erik van der Weijde z Nizozemske, Martin John Callanan iz Velike Britanije, Siniša Labrović in Vlado Martek s Hrvaške, umetniška skupina Lucky Pierre iz ZDA in Peter Tillessen iz Nemčije.