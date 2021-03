Italija tudi uradno nasprotuje slovenskemu pravilniku o balzamičnem kisu

Rim, 4. marca - Italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je na Evropsko komisijo naslovilo pismo, v katerem nasprotuje osnutku slovenskega pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, ki se nanaša tudi na balzamični kis. Komisija je državama dala čas za dodatna pojasnila do 3. junija, poročajo tuje tiskovne agencije.