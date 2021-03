Župan Arsenovič podprl kaznovane mariborske dijake

Maribor, 4. marca - Mariborski župan Saša Arsenovič je danes izrekel javno podporo mariborskim dijakom, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi in zaradi tega prejeli globe in pozive na sodišče. Žalosten je, da je država izkoristila moč in nesorazmerno kaznovala tiste, ki morda ta čas preživljajo v najtežjih razmerah.