V srednjih šolah po besedah predsednice zveze srednjih šol zadovoljni z vračanjem vseh dijakov

Ljubljana, 4. marca - V srednjih šolah so po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiške Al-Mansour zadovoljni, da se v ponedeljek k pouku v šolah vračajo dijaki prvih treh letnikov. "Za to je bil res zadnji čas," je dejala za STA. Šole bodo na sprejem pripravljene, je zagotovila.