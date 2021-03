V Žalcu na ogled razstava Vladimirja Makuca Slike in kipi

Žalec, 5. marca - V Savinovem likovnem salonu Žalec so danes odprli razstavo Vladimirja Makuca Slike in kipi. Razstavo, ki bo na ogled do konca aprila, so pripravili v sodelovanju z Goriškim muzejem Kromberk - Nova Gorica, ki poseduje donacijo njegovih del. Kustosinja razstave pa je Breda Ilich Klančnik, so sporočili iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.