Začenjajo se spletne Rdeče zore

Ljubljana, 5. marca - Z razstavo izbora protestniških plakatov z naslovom To je vojna se začenja 22. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Festival bo zaradi pandemije letos v večji meri potekal po spletu in bo predstavil žensko in kvir umetniško, intelektualno in ustvarjalno delo, zaznamovala pa ga bo tudi podelitev nečastne bodeče neže.