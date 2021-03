Po mnenju računskega sodišča zagotavljanje kibernetske varnosti v Sloveniji neučinkovito

Ljubljana, 4. marca - Računsko sodišče je v reviziji zagotavljanja kibernetske varnosti v Sloveniji od leta 2016 do 2019 ugotovilo, da so bili vlada, urad za varovanje tajnih podatkov in ministrstvo za javno upravo pri tem neučinkoviti. Vlada v tem obdobju namreč ni sprejela strategije informacijske varnosti, problem pa je tudi kadrovska podhranjenost.