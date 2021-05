Vojko Flis zapušča UKC Maribor

Maribor, 27. maja - Direktor UKC Maribor Vojko Flis po izteku mandata sredi junija zapušča to ustanovo in je že podal sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi, so za STA danes potrdili v kliničnem centru. Kot je Flis povedal za časnik Večer, pušča klinični center v dobri kondiciji, vsekakor bistveno boljši, kot je bila takrat, ko je sedel na direktorski stol.