Impol ob novih ameriških carinah na aluminij izpostavlja razpršenost proizvodnje

Slovenska Bistrica, 3. marca - V skupini Impol so odločitev ZDA glede uvajanja novih carin na uvoz aluminija iz vrste držav, med njimi tudi Slovenije, sprejeli z nezadovoljstvom. Poudarjajo pa, da bodo za Hrvaško carine občutno nižje kot za Slovenijo, kar jim "ohranja možnosti za izvoz". Dosedanje carine so na njihovo poslovanje že vplivale, so navedli za STA.