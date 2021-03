Začela se je Ustvarjalna izmenjava 2021 platforme Future Architecture

Ljubljana, 3. marca - V okviru platforme Future Architecture Rooms se je danes začela Ustvarjalna izmenjava 2021. Z enim vidnejših dogodkov za mreženje in predstavitev idej platforma Future Architecture pod vodstvom Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) predstavlja novo sezono evropskega arhitekturnega programa. Ustvarjalna izmenjava 2021 bo potekala do 5. marca.