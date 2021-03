V Zagrebu pogrebna slovesnost za preminulim županom Bandićem

Zagreb, 3. marca - Na zagrebškem pokopališču Mirogoj so se danes še zadnjič poslovili od dolgoletnega zagrebškega župana Milana Bandića, ki je zaradi srčne kapi umrl v noči na soboto. Na pogrebu so bili ob Bandićevih svojcih tudi predsednika hrvaške vlade in parlamenta, Andrej Plenković in Gordan Jandroković, ter številni Bandićevi sodelavci in prijatelji.