Newyorške borze trgovanje zaključile v rdečem

New York, 2. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja po krepki ponedeljkovi rasti končali v rdečem. Na negativen konec dneva so vplivali predvsem padci tehnoloških delnic Appla in Tesle, ki so obenem pospešili špekulacije o pretiranem optimizmu vlagateljev, poročajo borzni analitiki.