Poraba čokolade v Švici se je med pandemijo stopila

Zürich, 6. marca - Švicarski proizvajalci čokolade so upali, da bodo potrošniki v času pandemije covida-19 uteho iskali tudi v čokoladi, a so najnovejše številke o poslovanju razkrile, da se je poraba v Švici lani stopila in dosegla 40-letno dno. Velik padec gre pripisati predvsem zaustavitvi turizma.