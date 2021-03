Ljubljanska Drama s prvim delom zvočne uprizoritve Zajčeve Kalevale

Ljubljana, 3. marca - Ljubljanska Drama bo danes premierno predvajala prvi del zvočne uprizoritve igre Kalevala Daneta Zajca v režiji in dramaturgiji Eve Kraševec. Studijski posnetek bo predstavljen po delih in bo ostal brezplačno dostopen v zvočni knjižnici na spletni strani gledališča. Nadaljevanja bodo objavljena vsako sredo do prvega tedna aprila.