Tadej Pogačar podaljšal z UAE Team Emirates do 2026

Dubaj, 2. marca - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je podaljšal sodelovanje s svojo ekipo UAE Team Emirates do leta 2026, so zapisali na spletni strani kolesarskega moštva. Zdaj 22-letni Slovenec, ki je septembra pri 21 letih postal najmlajši zmagovalec Tour de Francea v 116-letni zgodovini, bo pedala tudi v bodoče vrtel za to arabsko ekipo.