Omogočeno elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo

Ljubljana, 2. marca - Ministrstvo za pravosodje je omogočilo elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Odredba sodiščem omogoča, da bodo lahko sodna pisanja vročala po varni elektronski poti, centri pa jim bodo posredovali predloge, mnenja in vloge, navajajo na ministrstvu.